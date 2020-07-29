Çiğli tramvayı için dev ihale: 17 firma katıldı!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir’de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattını Çiğli’ye uzatmak için hazırlanan projede ihale aşamasına gelindi. Çiğli trafiğine nefes aldıracak, bu bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için açılan iki aşamalı ihalede bugün firmaların ön yeterlilik başvuruları alındı. Ön yeterlilik ihalesine aralarında Amerikalı, Ukraynalı ve Türklerin bulunduğu 17 firma katıldı. Değerlendirmeler sonucu ön yeterlilik koşullarını taşıyan firmalara ikinci aşama için davet gönderilerek mali teklifleri istenecek. Yıl sonunda başlaması planlanan Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

14 İSTASYON

14 istasyondan oluşacak 11 km’lik güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne, Çiğli İZBAN Durağı’na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi’ne ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir’den Mavişehir İZBAN istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 kilometreye ulaşacak.

Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla birlikte daha da güçlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği toplu taşıma yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otomobilin trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor. Her bir tramvay seferinde 3 otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER

Büyük katılımın olduğu ihalede yer alanfirmaların isimleri ise şöyle; Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş, Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş-Ederay İnş. Tah.San. ve Tic. A.Ş iş ortaklığı, Unitek İnş.San.ve Tic.A.Ş-YDA İnş. San. ve Tic.A.Ş-58 Yapı İnş.A.Ş iş ortaklığı, Özka İnş.A.Ş- Dillingham Construction İnt.Inc iş ortaklığı, Ermit Müh. İnş. San. ve Tic.A.Ş-En-Ez İnş. ve Tic. A.Ş-Adfa Taah. İnş. iş ortaklığı, Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş, Makyol İnşaat San. Turizm ve Tic. A.Ş, Şenbay Madencilik Turizm İnş. Nak. San. Tic. A.Ş-Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş, Nurol İnş. ve Tic. A.Ş, Cengiz İnş. ve Tic. A.Ş, Özkar İnşaat, Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş-İmaj Altyapı Üst Yapı San ve Tic. A.Ş-Araz Enerji İnş. A.Ş iş ortaklığı, Gülermak Ağır Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş, IC İçtaş İnş. San. ve Tic. A.Ş, Kiev Metrobud A.Ş- Barankaya İnş. Hafr. Tah. Akaryakıt Maden Gıda San ve Tic. A.Ş iş ortaklığı, Pers Yapı İnş. Akar Sağ. Hiz. Turz. Nak. San. ve Tic. A.Ş –Astro Üst Yapı A.Ş.

