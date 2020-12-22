Çiğli Tramvayı'nın yapım sözleşmesi imzalandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzaladı. İzmir’i demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, “2023’te hizmete girmesini planladığımız Çiğli Tramvayı İzmir’in refahını artırma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Çiğli ve tüm İzmir’e hayırlı olsun" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir’de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattı şimdi de Çiğli’ye uzanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi’ni kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, belediye bürokratları katıldı.
İzmir Sanat Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşan hattı iki yıl içinde tamamlamayı öngördüklerini belirterek, “Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.
İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca metrosu, yapımı devam eden Narlıdere metrosu, proje çalışması devam eden Karabağlar-Gaziemir metrosu ve bugün bizleri bir araya getiren Çiğli Tramvayı gibi projelerimiz ile İzmir’i demir ağlarla örmeyi sürdürüyoruz. Güvenli ve konforlu toplu taşımayı amaçlayan bu projelerimiz, İzmir ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacak" dedi.
"YATIRIMDAN VAZGEÇMEDİK"
Ulaşımda en az maliyet, en fazla yarar vizyonuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Soyer, şunları söyledi: "'Başka Bir Ulaşım Mümkün' diyor ve kentimizde büyüyen ulaşım sorunlarını çözmek için kapsamlı bir planlama, çağdaş ve yenilikçi ulaşım alternatiflerini hayata geçiriyoruz. Vatandaş için hesaplı ve konforlu, belediyemiz için işletme maliyeti verimli, doğa için sürdürülebilir bir ulaşım sistemi tasarlıyoruz. Belediyemizin gelirlerinin önemli oranda azaldığı pandemi döneminde bile ne kadar zorlanırsak zorlanalım, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bu yatırımlarımızın hiçbirinden vazgeçmedik, taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendi kaynaklarımızla ve yarattığımız uluslararası yeni kaynaklar ile İzmi rlilerin ihtiyacı ve gündeminde olan projelerimizi, hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”
Kentte yurttaşların en temel sorunlarının başında gelen ulaşım problemini çözmek için çalıştıklarını belirten Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “İzmir’in her yerine çevre dostu, nitelikli, güvenilir, engelsiz ve konforlu bir toplu ulaşımı sağlayarak refahı artırmayı hedefliyoruz. Bugün yapım sözleşmesini imzaladığımız ve 2023’te hizmete girmesini planladığımız Çiğli Tramvayı’nın da İzmir’in refahını artırma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyor ve Çiğli ve tüm İzmir’e hayırlı olmasını temenni ediyorum."
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı