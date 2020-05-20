Çiğli'de 19 Mayıs coşkusu göklere taşındı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:37

Çiğli Belediyesi bu yıl farklı bir etkinliğe imza atarak Çiğli halkının bayramını gökyüzünden kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paramotor ekibi tarafından gerçekleştirilen renkli uçuşla kutlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünü ilke edinerek bu yıl bayramı farklı kutlamak istediklerini söyledi.

19 Mayıs bayram kutlamaları üstü açık otobüs turuyla başladı. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli’nin mahallelerini bandonun çaldığı birbirinden anlamlı ve coşkulu marşlar eşliğinde gezdi. Çiğli’nin cadde ve sokaklarında coşku seliyle karşılanan Başkan Gümrükçü, balkonlarından salladıkları bayraklarla bayram coşkusuna ortak olan Çiğlililerin bayramını kutladı.

Çiğli’de otobüs turuna aynı anda gökyüzünde gösteri için havalanan paramotorlar eşlik etti. Motorlu hafif araç olarak da bilinen paramotorlarla Ataşehir Mahallesi’nden havalanan 5 kişilik ekip Çiğli halkına hoş bir sürpriz yaptı. Beş kişilik paramotor ekibinden ikisi Atatürk, ikisi Türk Bayrağı, biri de Çiğli Belediye logosunu Çiğli semalarında dalgalandırdı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da evlerinin balkon ve teraslarından gökyüzü şenliğine ortak oldular.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'

19 Mayıs coşkusunu bu yıl farklı bir şekilde yaşamak istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bizi bu noktaya taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle yola çıktık. Bu memleket kolay kurulmadı. Mustafa Kemal önderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesi verildi. Onun şahsında tüm Kuvayı Milliye şehitlerini saygıyla anıyorum. Tarihimizden aldığımız güç ve Atatürk’ün gençliğe hitabesiyle bizlere verdiği görevle sorumluluk taşıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs kutlamaları Çiğli’de büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Halkımız bayraklarla coşkuya ortak oldu. Atatürk ‘İstikbal göklerdedir’ demişti. Biz de bu yıl ona vurgu yapıyoruz. Türk yıldızlarının yaptıklarını paramotor ekibi paraşütle yaptı. Halkımızın coşkusu ile bizlere ortak olması da bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.



