Çiğli’de anneler bağımlılıkla mücadele ediyor

12 Ağustos 2021 Perşembe, 18:16

Çiğli Belediyesi’nin Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirdiği “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında çok sayıda kadın katılımcıya bağımlılıkla mücadele eğitimi verilirken ilçedeki 26 mahalle muhtarına da “Narko Rehber Eğitimi” verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde uyuşturucu maddeler, çocukların ve gençlerin bu maddelerden uzak tutulması, bağımlılık döngüsü ve narkotik suçlarla mücadelenin önemi gibi konularda muhtarlara ve katılan vatandaşlara bilgiler verildi. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Uyuşturucu madde kullanımına karşı mücadele etme noktasında kurumlar arası işbirliği çok önemli. Belediye olarak, ilçemizde yaşayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucuya karşı korumak için mücadele ediyoruz. Gençleri bu maddelerden uzak tutmak için spor, kültür-sanat ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Eğitimlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.