Çiğli’de dayanışma 'sosyal market' ile büyüyor

13 Nisan 2021 Salı, 14:41

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir sosyal yardımlaşma projesini daha hayata geçiriyor. Çiğli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek olan 'sosyal market'in açılışı 16 Nisan Cuma günü saat 11:00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde yapılacak.

'DAYANIŞMA SÜRECEK'

Dayanışma halkasını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sosyal yardımlaşma konusunda da hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak, Kızılay Konak şubesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi kentimize kazandıracağız. Projeye destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.