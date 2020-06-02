Çiğli’de pazar yerlerine imece panosu

02 Haziran 2020 Salı, 13:39

Covid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla mücadelesini sürdüren Çiğli Belediyesi, bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. “Dayanışma yaşatır” sloganıyla ilçe genelindeki pazar yerlerinin girişine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere alınan sebze ve meyvelerin bırakıldığı imece panosu kuruldu. Oluşturulan dayanışma ağı ile vatandaşlar tarafından imece panolarına bırakılan sebze ve meyveler, belediye personeli tarafından günlük olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı alışveriş sonrası aldığı ürünleri İmece Panosuna bırakarak, başlatılan projeye destek veren ilk isim oldu.

GÜMRÜKÇÜ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu sıkıntılı sürecin birlik ve birliktelik duygularıyla geride bırakılacağını belirterek, “Covid-19 salgınıyla mücadelede ilk günden itibaren özellikle sağlık ve ekonomi anlamında üzerimize düşen sorumlulukları özveriyle yerine getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın birbirleriyle dayanışması çok önemliydi. Biz de bu dayanışmada yeni bir başlık açarak, ihtiyaç sahibi daha fazla aileye yardım eli uzatabilmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. “Dayanışma yaşatır” sloganıyla başlattığımız bu uygulama ile pazar yerlerinin girişine imece panoları kurduk. Vatandaşlarımız alışverişini yapıyor, bir poşetini de ihtiyaç sahipleri için imece panosuna bırakıyor. Biz de, halkımızın gönüllü destekleriyle bizlere emanet ettiği sebze ve meyveleri taze olarak kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Çiğli halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kentimizde hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi adına mücadelemiz sürecek. Gösterdiğimiz bu birliktelik ile sağlıklı ve mutlu yarınlara çok daha çabuk ulaşacağız” dedi.