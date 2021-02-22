‘Çığlık’taki yazı Edvard Munch’a ait çıktı
Edvard Munch’un ünlü eseri “Çığlık”ta yer alan yazının ressamın kendisine ait olduğu anlaşıldı.
Norveçli ressam Edvard Munch’un dünyaca ünlü eseri “Çığlık”ın sol üste köşesinde yer alan ve belli belirsiz okunan “Bunu ancak bir deli çizmiş olabilir” yazısının kime ait olduğu yapılan kızılötesi tetkikler sonucu anlaşıldı. Yazı bizzat Munch tarafından yazılmış.
Munch’un ilk kez 1893 yılında Oslo’daki evinde sergilenen orijinal “Çığlık” tablosunun üzerindeki yazı yıllardır sanat dünyasını meşgul ediyordu. Kimileri yazının kimliği bilinmeyen bir öfkeli bir sanatsever tarafından yazıldığını düşünürken kimileri de hayatı boyunca akıl hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Munch’un yazmış olabileceğini ileri sürüyordu.
BBC’nin haberine göre Norveç Ulusal Müzesi’nde yeni yapılan kızılötesi inceleme sonucu tablodaki yazıyla Munch’un günlüklerindeki el yazısının birbirini tuttuğu teşhis edildi. Müze müdürü Mai Britt Guleng “Yazı hiç şüphesiz Munch’a ait” dedi ve ekledi: “El yazısı ve o sırada Norveç’te yaşanan olaylar hep bunu doğrular nitelikte.”
Eser ilk sergilendiği yıllarda büyük eleştirilere hedef olmuş ve Munch’un akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmıştı. Günlüklerinde yazdığına bakılırsa Munch da bu tepkilerden dolayı çok rahatsız olmuş ve anlaşılan sonradan tabloya kurşun kalemle o cümleyi yazmıştı.
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