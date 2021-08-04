Çiğli'nin yardımları Marmaris'e ulaştı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:00

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris’e giderek yangının devam ettiği bölgede söndürme çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti, yangın eldiveni, yanmaz ayakkabı ve iç çamaşırı gibi malzemeleri teslim etti. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Çiğli Belediyesi arazöz ekibinden de bilgi alan Gümrükçü, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret edip yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'in Çiğli Belediyesi yangın söndürme ve yangından etkilenen bölgelerdeki çalışmalara desteğini sürdürüyor. Çiğli Belediye Arama Kurtarma Ekibini (ÇAK), söndürme, soğutma ve lojistik destek çalışmalarında bulunmaları amacıyla Manavgat’a, arazöz ekibini ise Marmaris’e gönderen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris’e giderek çalışmaları yerinde inceledi. Arazöz ekibiyle birlikte soğutma ve söndürme çalışmalarına katıldı.

Başkan Gümrükçü, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere dağıtılmak üzere yangın eldiveni, yanmaz ayakkabı ve iç çamaşırı gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeler dağıttı. Başkan Gümrükçü, yangından etkilenen mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Gümrükçü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a tam destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Bölgede yaptığı ziyarette yaşanan acı tabloyla ilgili üzüntülerini dile getiren Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya hazırız. Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek gerek Marmaris’te gerekse diğer yangın bölgelerindeki yaralarımızı çok daha hızlı sarabiliriz. Kalbimiz ve aklımız sizinle olmaya devam edecek” dedi.