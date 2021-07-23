Çim Konserleri 29 Temmuz’da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009’dan bu yana düzenlenen “Çim Konserleri” bu sene İzmirli grupları ağırlayacak.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Temmuz 2021 Cuma, 07:28
Çim Konserleri 29 Temmuz’da başlıyor
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Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde perşembe gecelerine renk katacak konser serisi 29 Temmuz’da Beyefendi grubuyla başlayacak.

Ücretsiz konserler 2 Eylül’e kadar devam edecek. İzmirli müzik gruplarının sahneye çıkacağı Çim Konserleri’nde müzisyenler izleyicilere pop, rock, caz veBalkan ezgileri gibi farklı türlerde seçkiler sunacak.

Geleneksel “Çim Konserleri”nde Beyefendi 29 Temmuz 21.00’de, So soulBand 5 Ağustos 21.00’de, SakoBand 12 Ağustos 21.00’de, Moli 19 Ağustos 21.00’de, Çalar Saat 26 Ağustos 21.00’de, AegeanBand ise 2 Eylül 21.00’de sahne alacak.



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