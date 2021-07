Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Tokyo'da başarı elde edeceğiz"

18 Temmuz 2021 Pazar, 11:51

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporcuların başarı elde edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda cimnastik branşında milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı madalya mücadelesi verecek.

Suat Çelen, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilkleri yaşatan sporcuların Tokyo'da da madalya kazanma şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Çelen, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları gibi cimnastik tarihinde ilk kez elde edilen başarıların, Tokyo'ya taşınacağına inandığını dile getirerek, "Türk cimnastiği birçok ilki başardı. Planlarımız, hedeflerimiz hep olimpiyat odaklıydı. Katılım noktasında sayımızı arttırdık, bu kez ciddi anlamda madalya hedefliyoruz. Sporcularımız buna gerçekten çok yakınlar. Ancak cimnastik, çok küçük hataların bile affının olmadığı bir branş. Dolayısıyla o gün sporcularımız gününde, atmosfer ve hava bizden yana olursa bu bizim için bir avantaj olacaktır. Sporcularımızın Tokyo'da başarı elde edeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da her sporcunun madalya adayı olduğuna vurgu yapan Suat Çelen, "Bizim mottomuz: 'Benim hayallerim, sporcu ve antrenör arkadaşlarımın gerçekleri olsun' du. Türk cimnastiğinin artık hedefi yarışmalara katılmak değil, katıldığı yarışmalarda madalya kazanmaktır. Sadece madalya değil, organizasyon düzenleme noktasında da çok güçlü ülkeler arasına girdik. Artık tereddütsüz başvuru yaptığımız zaman, 'Türkiye bunu yapar mı yapamaz mı' diye bir endişe yok. Türkiye her branşta favori, iddialı ülkeler arasında.Türkiye’de artık cimnastiğin her branşında alttan gelen ve zirveyi zorlayan sporcular var. Biz Tokyo'ya favori sporcularla gidiyoruz. Dört erkek sporcumuzun dördünün de madalya kazanma şansı var. Ama 98 kadın, 98 erkek sporcu yarışacak. Bu 98 sporcusunun yarısı madalya kovalamaya geliyor. Finalde de tüm sporcular kürsüye çıkmak için mücadele edecek. O gün en az hata yapan sporcu madalyaya uzanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN PLANLARIMIZ, TUTTU VE GÜZEL BAŞARILAR GETİRDİK"

Sporun içinden gelen biri olarak, sporcuların ve camianın ne istediğini bilmenin bir avantaj olduğunu anlatan Çelen, şunları kaydetti:

"Spor yönetiminde yer almanın her zaman avantajlarını gördüm. Çünkü sporcularımızın, camiamızın ne istediğini biliyordum. Çok güzel bir ekip oluşturduk, tek başımıza yaptığımız bir şey değil. İcra kurulumuzu cimnastiğin içinden gelen arkadaşlarla oluşturduk. Yönetim kurulunda da bizim eksik yanlarımızı tamamlayan tecrübeli, gerçekten deneyimli arkadaşlarımız bize destek oldular. Ben hep avantajlarını yaşadım. Dezavantajlarım ilk yıllarda oldu. 'Bizim Suat' bakış açısı vardı. Birçok köklü değişiklikler yaptık. Başarısız olursam çok ciddi tepkiler alacağımı biliyordum. Çok şükür ki bütün planlarımız, stratejilerimiz tuttu ve ülkemize güzel başarılar getirdik."

Türk cimnastiğinde artık hem kadın hem de erkek sporcuların başarılı olabildiğinin anlaşıldığını hatırlatan Çelen, "Önceki yıllarda uluslararası alanda madalyaları alan genelde erkek sporculardı. Son yıllarda bunlara kadın sporcularımız da eklendi. Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Göksu Üçtaş Şanlı, trampolin cimnastikte ilk Avrupa madalyalarımızı alan Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş... Artık bana göre kadın ve erkek sporcular atbaşı gidiyor. Lisanslı sporcu sayısına baktığımız zaman biz göreve geldiğimizde 1200 sporcu vardı. Bugün 12 bine yaklaşmış durumdayız. Lisanslı sporcularımızın da neredeyse yüzde 70'i kadın sporcu. Bu da ayrı bir gurur." diye konuştu.

Suat Çelen'in Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacak 5 sporcuya dair görüşleri ise şöyle:

İbrahim Çolak: "O bir şampiyon"

Ahmet Önder: "Tam anlamıyla bir cimnastikçi, yarışmalarda çok sakin göründüğü için biz ona, 'Buz adam' deriz."

Ferhat Arıcan: "Çok tecrübeli ve çok yetenekli. Olimpiyatta yeteneğini konuşturacak"

Adem Asil: "İnatçı, çalışkan ve hırslı"

Nazlı Savranbaşı: "Çok zeki, çalışkan ve ne yaptığını bilen bir sporcu"