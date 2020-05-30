Çin, 2 bin kişide test ettiği Covid-19 aşısında ikinci aşamaya geçti
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Çin'in resmi Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çin'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır hale geleceği duyuruldu.
Reuters'un duyurduğu habere göre Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstütüsü tarafından geliştirilen aşılar klinik testlerde şimdiye kadar 2 binden fazla kişiye yapıldı. Her iki kurumun da üzerinde çalıştığı aşı için klinik deneylerde ikinci aşamaya geçildi.
Bu iki kurum da devletin sahip olduğu ilaç grubu Sinopharm'a bağlı. İdaresi de Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu (SASAC) tarafından yapılıyor.
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