Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri yaşamını yitirdi
Hindistan ordusundan yapılan açıklamada Çin - Hindistan sınırında yaşanan çatışmada aralarında üst düzey bir subayın da olduğu Hint ordusuna mensup 3 askerin hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Hindistan basını, Galvan Vadisi'nde gece saatlerinde Çinli askerlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerden birinin albay diğer ikisinin de asker olduklarını aktardı.
İki ülke arasındaki tartışmalı sınır hattında son günlerde sık sık gerilim yaşanıyor.
Euronews'in haberine göre, yaklaşık 3 bin 500 kilometre sınır hattına sahip iki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda ilk kez üst düzey bir askeri personel yaşamını yitirdi.
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