Çin, koronavirüs aşı hedefini açıkladı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:26

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir endüstri etkinliğinde açıklamada bulundu. Çin’in yıl sonuna kadar 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmiş olacağını belirtti.

Aynı zamanda ülkenin Covid-19 aşı geliştirme projesi başkanı olan Zheng Zhongwei, "Bu yılın ikinci yarısında, talebimizi tam olarak karşılayabilecek duruma geleceğiz" dedi.

Reuters haberinde, “Aşı üreticileri üretim kapasitesini hızla artırsa bile üretimin bu kadar hızlı yükselip yükselmediği belirsiz” yorumunda bulundu. Çin hükümetinin açıkladığı veriye göre, aşı üretimi 1 Şubat'tan mart sonuna kadar 3 kat artış göstererek günlük 5 milyon doza ulaştı.