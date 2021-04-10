Çin, koronavirüs aşı hedefini açıkladı

Reuters haber ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Zheng Zhongwei, aşı üretimi kapasitesiyle ilgili açıklamada bulundu. Zhongwei, yıl sonuna kadar 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:26
Çin, koronavirüs aşı hedefini açıkladı
Abone Ol google-news

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir endüstri etkinliğinde açıklamada bulundu. Çin’in yıl sonuna kadar 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmiş olacağını belirtti.

Aynı zamanda ülkenin Covid-19 aşı geliştirme projesi başkanı olan Zheng Zhongwei, "Bu yılın ikinci yarısında, talebimizi tam olarak karşılayabilecek duruma geleceğiz" dedi.

Reuters haberinde, “Aşı üreticileri üretim kapasitesini hızla artırsa bile üretimin bu kadar hızlı yükselip yükselmediği belirsiz” yorumunda bulundu. Çin hükümetinin açıkladığı veriye göre, aşı üretimi 1 Şubat'tan mart sonuna kadar 3 kat artış göstererek günlük 5 milyon doza ulaştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler