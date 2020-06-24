Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciye gözaltı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde, salgın ile ilgili çarpıcı paylaşım ve haber yaptığı gerekçesiyle Vuhanlı gazeteci Zhang Zhan'ın, Şanhay’da gözaltına alındığı bildirildi.
Çin'deki koronavirüs salgınının perde arkasına ilişkin haber yapan ve video paylaşan 40 yaşındaki Vuhanlı gazeteci Zhang Zhan'ın, Şanhay’da gözaltına alındığı bildirildi.
Şanhay’da gazetecilik yapan Zhang Zhan, Vuhan’daki hastanelerin fotoğraflarını ve videolarını sık sık yayınlıyordu. Tedbirlerin uygulamalarını ve tedavi şekillerini eleştiren Zhan’ın, ‘provakasyon’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi. Çinli savcıların Zhan için 5’yıla kadar hapis istemiyle dava açacağı ifade edildi.
VUHAN’DAKİ SALGIN HAKKINDA BİLGİ VEREN 4 ÇİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Zhang Zhan, koronavirüsten sonra Çin’de gözaltına alınan 4’ncü gazeteci oldu. Koronavirüs salgını başladığından itibaren bu konuda bilgi veren 34 yaşındaki Chen Qiushi ise 4 aydır hala haber alınamıyor. İş insanı olan Fang Bin de Şubat ayı başlarında aniden ortadan kaybolurken, Fang Bin’in gözaltına alındığı tahmin ediliyor. 25 yaşındaki Li Zehua, adlı gazeteci de Şubat ayı sonlarında ortadan kaybolmuş, Mayıs ayında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı
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