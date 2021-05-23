Çin’deki maratonu fırtına vurdu: 21 koşucu hayatını kaybetti
Reuters ve Guardian’da yer alan haberlere göre, Çin’de düzenlenen bir maratonu şiddetli fırtına vurdu. 21 koşucunun hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.
Çin’in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde gerçekleştirilen maratonda koşucular fırtınaya yakalandı. Maraton sırasında dolu, sağanak yağış, şiddetli rüzgâr ve aşırı soğuk nedeniyle 21 koşucu hayatını kaybetti.
Yetkililer, 700'den fazla arama kurtarma ekibiyle Gansu eyaletinde fırtınaya yakalanan koşucuları bulmaya çalıştıklarını belirtti. Arama kurtarma çalışmaları için termal görüntüleme dronları ve radar dedektörler kullanıldığı aktarıldı.
Baiyin Belediye Başkanı Zhang Xuchen, sıcaklığın aniden düştüğünü ifade ederek, “Bu yaşanan, yerel bir bölgedeki hava koşullarında meydana gelen ani değişimin neden olduğu kamu güvenliği olayıdır” dedi.
Birçok kişi ise "Hükümet neden hava tahminine bakmadı ve bir risk değerlendirmesi yapmadı?" şeklinde tepki gösterdi.
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