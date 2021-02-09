Çin'den Elon Musk'ın şirleti Tesla'ya uyarı: 'Araçlar aniden hızlanıyor, bataryaları alev alıyor'

09 Şubat 2021 Salı, 10:41

Getty Images

Çin'de beş düzenleyici kurum, Elon Musk'ın şirketi Tesla'yı, ürettiği elektrikli araçların kalite ve güvenlik sorunları nedeniyle uyardı.

Aralarında piyasa düzenleme kurumunun da bulunduğu makamlarla Tesla yöneticileri arasında yapılan görüşmede araçların aniden hızlanması ve bataryalarının alev alması gibi şikayetlere dikkat çekildi.

Görüşmede tüketicilerin haklarının korunması için şirketin iç yönetimini iyileştirmesi, Çin yasaları ve mevzuatına uyması istendi.

Tesla Şanghay'dan yapılan açıklamada, resmi kurumların uyarılarının "samimiyetle kabul edildiği", şirketin iç denetim ve yönetim mekanizmalarını güçlendireceği belirtildi.

Çin, ABD'den sonra Tesla'nın ikinci en büyük pazarı. Tesla, geçen yıl Çin'de 120 bin araç sattı.

Dünyanın en büyük araç pazarı olan Çin'de hükümet halkı elektrikli araçlara yönlendirmeye çalışıyor.

Çin Yolcu Araları Birliği'nin verilerine Tesla, Çin'de ay geçen burada üretilmiş 15.484 araç sattı.

Getty Images All Teslas have built-in screen displays, which in some models are now failing

Şirket bu yıl Şanghay'daki fabrikasında Model Y araçlarının üretimine hız vermişti.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla ABD'de araçlarında bir dizi kalite sorunuyla karşı karşıya. Şirket dokunmatik ekranlarındaki sorunlar nedeniyle çok sayıda Model S ve Model X aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Tesla ve Çin şirketleri arasında rekabet

Tesla, Çin'deki yerli elektrikli araç üreticileriyle büyük bir rekabetle karşı karşıya.

NIO, geçen ay dördüncü modelinin üretimine başlarken, Li Auto ve Xpeng de yeni modellerini tanıttı.

Elon Musk'ın şirketi Şanghay'daki fabrikası için Çin'den 2018'de izin almıştı. Tesla, Çin'de tamamen kendi tesislerinde üretim yapma izni alan ilk yabancı otomobil üreticisi olmuştu.

Tesla dün, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edeceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri yüzde 22 artarak 47.845 dolara çıktı.