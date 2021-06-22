Çin'den sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzatma kararı
Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzatma kararı aldı.
Çin, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ülkenin sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Covid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.
Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.
Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Covid-19 aşısı yapılan ülke oldu.
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