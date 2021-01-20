Çin’den Trump ve Pompeo’ya yaptırım kararı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 23:03

Çin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında bulunduğu 28 Amerikalıya, Çin'in egemenliğini ihlal ettikleri ve işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını açıkladı. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Son yıllarda, ABD’deki bazı Çin düşmanı politikacı, kendi siyasi çıkarları, önyargıları ve Çin nefretinden hareket ederek ve ayrıca Çin ve Amerikan halklarının çıkarlarını görmezden gelerek Çin'in içişlerine kaba müdahale haline gelen ve Çin’in çıkarlarına zarar veren bir dizi çılgınca eylem planlayıp gerçekleştirdiler” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Çin, ''ABD’nin bu eylemlerinden sorumlu 28 kişiye yaptırım uygulama kararını aldı” denildi.