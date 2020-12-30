Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı Çin'de yasak iddialarına yanıt

Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Faz-3 aşamasında olduğu için Çin'de kullanımının henüz yasal olmadığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 20:34
Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı Çin'de yasak iddialarına yanıt
Abone Ol google-news

Çin‘in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye‘ye ulaşan Çin’in ürettiği koronavirüs aşısının Çin’de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.''


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler