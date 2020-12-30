Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı Çin'de yasak iddialarına yanıt

30 Aralık 2020 Çarşamba, 20:34

Çin‘in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye‘ye ulaşan Çin’in ürettiği koronavirüs aşısının Çin’de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ''Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir'' dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.''