Çinli cep telefonu üreticisi Vivo, resmen Türkiye'ye geliyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:51

Huawei, Xiaomi ve Oppo’nun ardından Çinli bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor. Çin merkezli üretici Vivo, Türkiye'de ofis açarken gelecek hafta ilk modellerini tanıtacağını ve Eylül ayından itibaren de Türkiye'de satışa başlayacağını duyurdu.

Vivo'nun da gelişiyle, dünyanın en büyük ilk 6 akıllı telefon markası resmen Türkiye'de faaliyet gösteriyor olacak. Vivo’nun Türkiye'deki resmî duyurusu 26 Ağustos’ta düzenlenecek toplantı ile yapılacak.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, 2020 yılı ilk çeyrek verileri itibarıyla yüzde 9’luk pazar payına sahip olan dünyanın 5. büyük telefon markası olan Vivo, bu yılın ikinci çeyreğinde yerini Oppo’ya kaptırarak, 6. sıraya gerilemişti.