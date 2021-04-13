Citi'den 'Türkiye' öngörüleri: Büyüme tahmini düştü, enflasyon arttı

ABD'li yatırım bankası Citi, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yeni öngörüler paylaştı.

Reuters
13 Nisan 2021 Salı, 13:49
Citi'den 'Türkiye' öngörüleri: Büyüme tahmini düştü, enflasyon arttı
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Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık %4'ten %3.4'e indirdi.

Citi ayrıca TL'de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %11.7'den yaklaşık %15'e yükseltti.

FAİZ İNDİRİMİ

Citi Türkiye'de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde "belirgin iyileşme" gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.


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