Citi'den 'Türkiye' öngörüleri: Büyüme tahmini düştü, enflasyon arttı
ABD'li yatırım bankası Citi, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yeni öngörüler paylaştı.
Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık %4'ten %3.4'e indirdi.
Citi ayrıca TL'de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %11.7'den yaklaşık %15'e yükseltti.
FAİZ İNDİRİMİ
Citi Türkiye'de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde "belirgin iyileşme" gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.
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