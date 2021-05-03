Çizgi roman dünyasının efsane ismi John Paul Leon yaşamını yitirdi
Batman, Superman, X-Men gibi çizgi romanlarla tanınan 49 yaşındaki sanatçının ölümü, DC Comics tarafından da doğrulandı.
Görsel: johnpaulleon.com
Superman ve Batman gibi geniş okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlarla tanınan 49 yaşındaki John Paul Leon yaşamını yitirdi.
DC Comics editörlerinden Chris Conroy John Paul Leon'un ölümünü duyurarak şunları yazdı:
“Görünüşe göre haberler duyuldu. Dün gece, çizgi roman tarihinin en büyük ressamlarından biri olan ve HER sanatçının saygı duyduğu türden bir sanatçı olan John Paul Leon'u kaybettik."
It seems the news is out.— Chris Conroy (@ConroyForReal) May 2, 2021
Last night we lost John Paul Leon, one of the greatest draftsmen in the history of comics, the kind of artist that EVERY artist revered. Those who loved him had some warning, but not enough. pic.twitter.com/1x73cComE7
1 Mayıs'ta hayatını kaybeden sanatçının ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Görsel: johnpaulleon.com
Leon; Batman, X-Men ve Superman için yaptığı çalışmalarla ünlüydü. 1972’de New York’ta doğan John Paul Leon, henüz 16 yaşındayken illüstrasyon dünyasında çalışmaya başladı. Dragon and Dungeon'da siyah beyaz çalışmalar hazırladı.
New York School of Visual Arts'ta okuduktan sonra 1992'de RoboCop isimli mini dizi için çizmeye başladı. Ünlü sanatçının birçok ünlü çizgi roman serisinde imzası bulunuyor.
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