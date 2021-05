Çizgi roman dünyasının efsane ismi John Paul Leon yaşamını yitirdi

Görsel: johnpaulleon.com

Superman ve Batman gibi geniş okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlarla tanınan 49 yaşındaki John Paul Leon yaşamını yitirdi.

DC Comics editörlerinden Chris Conroy John Paul Leon'un ölümünü duyurarak şunları yazdı:

“Görünüşe göre haberler duyuldu. Dün gece, çizgi roman tarihinin en büyük ressamlarından biri olan ve HER sanatçının saygı duyduğu türden bir sanatçı olan John Paul Leon'u kaybettik."

It seems the news is out.



Last night we lost John Paul Leon, one of the greatest draftsmen in the history of comics, the kind of artist that EVERY artist revered. Those who loved him had some warning, but not enough. pic.twitter.com/1x73cComE7