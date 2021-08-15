CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi

15 Ağustos 2021 Pazar, 12:51

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'den (İDTM) yapılan açıklamada, İDTM mülkiyetindeki 8 fuar salonundan 6 tanesinin daha evvel mahkeme kararıyla kiracı firma CNR’dan geri alındığı belirtilmişti.

Dün itibarıyla kiracı firmada kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “İnanıyoruz ki süreç tamamlandığında İDTM'ye ait Türkiye'nin en modern fuar salonlarının tamamı, bundan böyle yerli ve yabancı tüm fuar organizatörlerine hizmet verecektir" ifadelerine yer verilmişti.

'KALİTE DÜŞER'

Yıllardır fuarcılık sektöründe hizmet verdiklerini, bu sayede Türk ekonomisine ve firmalara büyük katkı sağladıklarını kaydeden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İDTM’den yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası fuarcılık kurallarına göre dünya fuarcılığında rekabetin olmadığına dikkat çeken Ceyda Erem, “Çünkü bu rekabet kaliteyi düşürür. Tüm dünya ülkeleri bu konuda çok hassastır” dedi. Ülkelerde bu kuralın sadece bir şehir için değil tüm şehirler için geçerli olduğunu vurgulayan Ceyda Erem, “Mesela; Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFİ) belirlemiş olduğu kuralları uygulayan Almanya’da eyaletler arasında bile aynı fuarlar yapılamaz” dedi.

'REKABET OLURSA FUARCILIK BİTER'

Eğer bir sektör için fuar yapılıyorsa, aynı fuarın başka şehirlerde bile yapılamayacağının altını çizen Ceyda Erem, “İtalya’nın Milano şehrinde yılda bir kez mobilya fuarı yapılır. Almanya’nın Köln şehrinde yılda bir kez gıda fuarı gerçekleştirilir. Başka şehirlerde gıda ya da mobilya fuarı yapılamaz. Örneğin Fransa’da mobilya fuarı düzenleyemezsiniz. Çünkü komşu ülkenizde aynı sektör için bir fuar düzenlenmektedir. Ayrıca Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri konsensüse giderek, ambalaj fuarını bir yıl Almanya’da bir yıl Fransa’da bir yıl İngiltere’de yapıyorlar. Bunun dışında başka ülkelerde ambalaj fuarı yapılmıyor. Dolayısıyla aynı sektörde, aynı şehirde ve ülkede fuarcılık sektöründe bir rekabet işine girerseniz, kaliteyi düşürmüş olursunuz” şeklinde konuştu.

CNR’ın İDTM ile Uluslararası kurallar doğrultusunda sözleşme yaptığını ve bunu eski yönetim çok iyi bildiği için, kuralı bozmadan uyguladığına dikkat çeken Ceyda Erem, “Bir salon ile başladığımız CNR Fuar merkezini 11 salona bu sayede çıkardık. İDTM ile yaptığımız sözleşmenin maddelerinden birinde başka bir fuar firmasına kiralama yapılmayacağı yer alıyordu. Mevcut yönetimin bugüne kadar sözleşmeye uyduğu zaman içerisinde İDTM’den özel izin alarak diğer fuar şirketlerine kiralama yapabildik. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük organizasyonlarını yaptık. Bundan sonra da firmalara yeni pazar fırsatları sunmaya ve yabancı alıcı getirmeye devam edeceğiz” dedi. CNR’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarısını arttırarak devam ettireceğini vurgulayan Ceyda Erem, “Fuar organizasyonlarımızın bir kısmını Türkiye’de, bir kısmını ise uzun zamandır davet edildiğimiz farklı ülkelerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

'YENİ YÖNETİMİN YAKLAŞIMI STANDARTLARA UYGUN DEĞİL'

Aynı şehirde, aynı sektörde fuar yapılmasına izin verilmesinin kaliteyi düşüreceğini söyleyen Ceyda Erem, bu yaklaşımın uluslararası fuar düzenleme standartlarına uygun olmadığını belirterek, “Neyse ki; iş dünyasında pek çok sektörün bu konuya hassasiyet göstermeleri ve bize bu konuda büyük destek vermeleri çok memnuniyet vericidir” dedi.