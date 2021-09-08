"Çocuğumun hayatı karardı": Bıçakladı, kızgın yağ döktü, istismar etti

08 Eylül 2021 Çarşamba, 16:33

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Beyoğlu’ndaki Şube binasında çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya katılan anne S.A., oğlunun 8 yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve 8 yıldır yürüttüğü adalet mücadelesine destek verilmesi için İHD’ye başvurduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen anne S.A., oğlunun ve kendisinin Abdullah Özkan tarafından metrobüste, adliyede ve evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını kaydetti.

Koruma kararına karşın Abdullah Özkan tarafından halen darp edildiklerini dile getiren anne S.A., “Resmi makamlar bize sahip çıkmadı güvenliğimiz için başka şehire taşınmamız önerisinde bulunuldu. Eski eşim, beni 17 yerimden bıçakladı ve kafamdan aşağı kızgın yağ döktü. Meclise kadar gittim kimsenin faydası olmadı. Benim sesimi neden duymadınız?. Saraya kadar çıktım, adalet bakanının ayağına kadar gittim ama duymadınız. Yine adalet sağlanmadı. Oğlum 8 yaşındayken komşumuz olan Abdullah Özkan tarafından cinsel istismara uğradı. 5 sene dava süreci oldu ve fail ceza almadı. Abdullah Özkan, Bakırköy Adliyesinde oğluma ve bana pompalı tüfekle saldırdı. Olayda 1 polis yaralandı. Bu olay öncesinde de fail Abdullah Özkan, oğlumu lise deneme sınavına giderken metrobüste bıçakladı. Metrobüste çocuğum bıçaklandığında polis bana, ‘ölü ya da yaralı var mı’ diye sordu. Anneler ağlamasın diyorsunuz ama benim ülkemde ben dahil tüm anneler ağlıyor” diye konuştu.

‘BİR KEREDEN NASIL BİR ŞEY OLMAZ ÇOCUĞUMUN HAYATI KARARDI’

“Olayın olduğu ilk gece polisi aradık ve polis gelmedi. Biz kendi imkanlarımız ile hastaneye gittik” diyen anne S.A., sözlerine şöyle devam etti: “Gözümün önünde doktor failin babasından rüşvet aldı. Kamera kayıtları var. Doktor hakkında şikayetçi olduk ancak halen doktor görevine devam ediyor. Oğlum 1 ay önce kendini banyoda asmaya çalıştı. Ona bunu neden yaptığını sorduğumda ise bana “anne ben nasıl yaşayayım, her şeyim elimden aldılar’ dedi. Bu ülkede adalet bana ve çocuğuma yoksa beni vatandaşlıktan çıkarın. Lütfen bana yardım edin. Bir kereden bir şey olmaz diyen bakana sesleniyorum ‘bir kereden nasıl bir şey olmaz çocuğumun hayatı karardı’ ”dedi.