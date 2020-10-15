Çocuk eğitim merkezine şehit askerin adının verilmesi reddedildi, AKP'liler "babası istemiyor" dedi

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:18

Teklifin oylama öncesinde söz olan AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü şehit onbaşının ailesinin şehidin adının İBB tarafından kullanılmamasını istediğini belirtti. Döğcü şunları söyledi:

“Şehidimizin babası Uğur Baysal oğlunun adının İBB tarafından kullanılması konusunda olumlu bir yaklaşım içinde değil. Ziyaret edildiğinde CHP heyetine de bu beyanını ifade etmiştir. İBB’ye de dilekçe yazdı. Terörle mücadele sırasında şehit düşen Emre Baysal kardeşimizin ailesi 1 Mart 2020’de Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildi. Orada da konuşuldu. Bir şehit babasının İBB tarafından isminin kullanılmasına izin vermemesi istismar edilmemeli. Ak parti grubunun şehidimizin isminin bir kuruma verilmesiyle tasarruf ve tercihi ve burada söz konusu olmadığı gibi bizzat şehit ailesinin resmi dilekçesi bulunmaktadır. Tamamen şehit ailesinin isteğidir. Şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Terörün siyasi uzantılarıyla çeşitli organik bağları olanlar bir takım siyasal ittifak zemini içinde bulunanların bunu çok iyi düşünmesi gerek. Terörle mücadelenin en çetin dönemlerinde Diyarbakır’a Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen yüzlerce Kürt kardeşimizin ve 16 yaşındaki Yasin Börü’nün 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün katiline özgürlük isteyen partililerinizin düşünmesi gerek. Şehidimizin babası oğlunun isminin buraya verilmesini istemiyor."

"İSTİSMARIN KRALINI SİZ YAPIYORSUNUZ"

Şeyma Döğücü’nün sözleri üzerine CHP grubu sıraya vurarak tepki gösterdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı "Asıl istismarı yapanlar seçim kazanmak için Apo’nun kardeşini TRT ekranlarına çıkartanlardır" diyerek şu yanıtı verdi:

"Şehit ailesinin takdiridir buna saygı duyarız. Ama belediye başkanımızın şehit ailesini ziyaretinde böyle bir şikayet iletilmemiştir. Sonrasında gelişen olaylar oldu. Şehit ailesinin takdiridir, sonuna kadar saygı duyarız. Asla bunun üzerinden istismar yapmayız. Ama istismarın kendisini burada bu duruma anlatan Sancaktepe Belediye Başkanı yaptı. İstismarın kralını yaptı. Durumu ifade etmek isterken akıl almayan suçlamalarla siyaset yapmaya çalıştı. Tek bir şey söyleyeyim. Asıl istismarı yapanlar seçim kazanmak için Apo’nun kardeşini TRT ekranlarına çıkartanlardır. Kırmızı bültenle arananları TRT ekranlarına çıkaracaksınız, seçim kazanmak için konuşturacaksınız, sonra da kırmızı bültenden haberimiz yoktu diyeceksiniz. Gerçekten yemezler. İstismarın en temeli en babası da budur."



