Çocuk Gelişim Uzmanı Ergün: ‘Çocuklar için deprem sonrası terapi önemli’

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:12

İzmir depreminin ardından çadır kentte kalan çocuklar için sosyal aktiviteler düzenleniyor

Türkiye İzmir depreminden kurtulan çocukların haberleriyle sevinirken, “Deprem çocukları nasıl etkiler?” sorusu gündeme geldi.

Konuya ilişkin bilgilerini paylaşan Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün, “Deprem, onu yaşamış bir çocukla enkaz altında kalan çocuğu farklı şekillerde etkiler. Depremi yaşamış olan çocuklarda uzun süren bir deprem kaygısı olacaktır. Özellikle artçı sarsıntılarla o korku devam edecektir. Çocuklarda, ‘Nereye saklanmalıyız? Bitecek mi? Ölmek istemiyorum’ gibi korkular başlayabilir” dedi.

Enkaz altında kalan çocuklarda daha uzun süreli ve zor etkiler beklendiğini belirten Ergün, “Her iki grup çocuğun da terapiye alınması çok önemli. Özellikle enkaz altında çıkartılan çocuklar için fiziki iyileşmelerden sonra terapilere başlanmalı. Çünkü aile bireylerinin de bir kısmını kaybedenleri var. Büyük ihtimalle çok yönlü bir tramva onları bekliyor” ifadelerini kullandı.

TERAPİDE NELER YAPILIR?

Terapilerin iki yönlü yapıldığını aktaran Ergün, “Söz konusu kişi çocuk olduğu için oyun terapisi uygulaması yapılır. Çocuk burada oyun oynadığını düşünür ama terapist çocuğun seçtiği oyundan, oyuncaklardan ve onlara yüklediği anlamlardan onun içsel olarak yaşadığı tramvaları gözlemleyebilir. İkincisi ‘bilişsel davranış yöntemi’ dediğimiz terapidir. Bu daha ağır vakalar içindir” dedi. Hangi terapinin uygulanacağının çocukta yapılan değerlendirme sonucu belirlenebileceğini belirten Ergün, “Terapilerin uzun soluklu olması önemlidir. En az 8, en çok 12 hafta süren terapi süreçlerinden söz etmek mümkündür” diye konuştu.

KAYIPLAR NASIL ANLATILIR?

Enkaz altında kalan ve yakınlarını kaybeden çocuklara bu haberin nasıl verilebileceğini anlatan Ergün, “Tedavileri sonrasında en yakınlarından kim varsa onlar bu gerçeği çocuklara söylemeli. Uzun süre bunu çocuklardan saklamamak gerekiyor. Çünkü yas ne kadar çabuk ve herkesle birlikte yaşanırsa o kadar kolay atlatılan bir şeydir” dedi.

“Çocukların hayatını ne kadar normale çevirebiliriz ona bakmalıyız” diyen Ergün, “Okul hayatı, arkadaşlık ilişkileri bir şekilde devam edecek. Bu süreçte çocukların oyunlarını ve resimlerini takip etmek gerekiyor. Çünkü içsel olarak yaşadıklarını burada anlatırlar” bilgisini paylaştı.

DEPREM ÇOCUKLARA NASIL ANLATILIR?

Çocuklara “deprem” kavramının bir doğa olayı şeklinde açıklanabileceğini belirten Ergün, “Nasıl ki yağmur yağıyorsa deprem de bir doğa olayıdır şeklinde anlatabiliriz. Yağmur yağdığında korunmak için şemsiye kullanıyoruz, önlemler alıyoruz. Deprem olduğu zaman da dikkat edebileceğimiz unsurlar var. En basit şekilde bunları onlara anlatıyoruz. Çocukların korkularını tetiklememek lazım. Hayat üçgeni nedir? Güvenli bölge nedir? Bu tarz soruları anlatmak ve küçük uygulamalar yapmak uygun olacaktır” dedi.