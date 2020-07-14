Çocuk pornosu izleyenleri tespit eden sistem Türkiye'de

14 Temmuz 2020 Salı, 21:00

Dünyada çocuk pornosu izleyenlerin tespit edildiği ‘pedomap.live’ adresli site yayına başladı. Sitede çocuk pornosu izleyenlerin IP adresleri tespit ediliyor ve anında haritalandırılıyor. Sitedeki verilere göre en çok çocuk pornosu ABD’de izlenirken, Türkiye’de de çocuk pornosu izlendiği görülüyor. Site güvenlik güçleriyle işbirliği halinde çalışıyor.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği yetkilileri, yaptığı açıklamada, sitesin tespit ettiği bilgiler sonrasında güvenlik güçlerine sorumluluk düştüğünü belirtirken, Türkiye’de bir ilin kolluk kuvvetlerinin site yöneticileri ile anlaştığını söyledi.

EN ÇOK ÇOCUK PORNOSU İZLEYEN ÜLKE ABD

Sitede Temmuz 2020’den itibaren yer alan verilerde 100 ülke sıralanıyor. Yüzde 36,679’luk oranla ABD en çok çocuk pornosu izlenen ülke. ABD’yi sırasıyla Almanya, Rusya, Kanada, Brezilya, Fransa, Meksika, İngiltere ve Hollanda takip ediyor. Türkiye ilk 100 içinde görünmüyor.

Site verilerine göre, dünyada en çok çocuk pornosunun izlendiği şehirler sıralamasında ABD'nin Dallas kenti birinci sırada. Dallas’ı sırasıyla Los Angeles, New York takip ediyor.

ANINDA TESPİT EDİYOR

Site hakkında bilgi veren Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği İcra Kurulu Başkanı Volkan Çolakoğlu, "Merkezi Türkiye'de olan, İsviçre'de de faaliyet gösteren, asıl faaliyet alanı siber güvenlik ve bilişim hizmetleri şirketi olan, Invictus ve Prodaft'ın bilgi birikimi ve teknolojik alt yapısı kullanılarak hazırlanmış. Dünyanın her yerinde çocuk pornografisi izleyen ve indirenlerin verilerine canlı erişim sağlanan bir sistem" dedi.