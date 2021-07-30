Çocuklar Karikatürlü Ev’de mizahla tanışıyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:18

2008 yılında Türkiye’de bir ilke imza atılarak kurulan ve kuruluşuna ünlü Karikatürist Kamil Masaracı’nın öncülük ettiği Karikatürlü Ev’deki bu yıl gerçekleşen atölye çalışmaları, Eğitmen Ali Karayel tarafından pandemi koşullarına uygun olarak beşer kişilik gruplar halinde yapılıyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaz aylarında ücretsiz olarak hizmet veren Karikatürlü Ev’in çocuklara hem eğlenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçladığını söyledi.

TEMELİNDE ELEŞTİREL BAKIŞ VAR

Karikatürün temelde eleştirel bir sanat olduğunu, çoğu zaman sayfalar dolusu anlatıma eşdeğer olabildiğini belirten Erdoğan, çocukların küçük yaşlarda mizahın anlatım gücüyle tanışmasını önemsediklerini söyledi.

Karaburun ilçe merkezindeki Karikatürlü Ev’de düzenlenen atölye çalışmaları Salı, Perşembe ve Cuma günleri 11.00-12.00 ve 13.00-14.00 saatlerinde gerçekleşecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için; temel çizim, karikatür çizimi ve serbest çalışmalardan oluşan atölye çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0545 548 49 42 numaralı telefonla iletişime geçebiliyor.