Çocuklarını çalıştırıp dilendiren ailelere ceza

20 Ağustos 2020 Perşembe, 18:10

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz 2020 - 14 Ağustos 2020 Tarihleri Arasında Çocuk Şube Müdürlüğü Faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, "toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının" Kayseri'de devam ettiği belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda kentin ana caddelerinde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan 5 çocuğun ailesine Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, (15) şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden işlem yapıldığı ifade edildi.

