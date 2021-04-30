ÇOGED çevrimiçi... Emek Yurdakul'un yazısı...

30 Nisan 2021 Cuma, 00:03

12-17 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen 7. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri dünyadan ve Türkiye’den birçok edebiyatçıyı ağırladı.

Üç yıldır “uluslararası” boyut kazanan, içeriği her yıl daha da zenginleşen ÇOGED etkinliklerinin bu yılki teması “Yaşa(t)mak”tı.

Reyhan Özmen ve Batıgün Sarıkaya’nın sunduğu, eğitimcilerin yanı sıra çocuklar ve gençlerin de izlediği etkinlikte panel, söyleşi ve atölyeler yer aldı.

Mehmet Erkurt’un yönettiği “Edebiyat ve Hayat” başlıklı panele Adnan Saraçoğlu, Asya Çağlar, Behiç Ak ve Mustafa Delioğlu katıldı.

Füsun Çetinel’in “Flaş Kurgu Yazmak”, Fatih Erdoğan’ın “Biz ve Çocuklarımızın Kitapları”, Özge Özdemir’in “Resimli Kitaplarla Felsefe Saati” atölyeleri ilgiyle izlendi.

ALMA Direktörü Suzi Erşahin “Dünyada Çocuk Edebiyatı-Yaklaşımlar, Yansımalar, İzlenimler”, Zülfü Livaneli “Zor Zamanlarda Sanat ve Edebiyat”, John Boyne “Gençler İçin Yazmak” konulu söyleşileriyle etkinliğe renk kattılar.

Nermin Yazıcı’nın “Anlatıda Kahramanın Sunumu” seslenişi ve Prof. Dr. Şükran Dilidüzgün ve Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün’ün kapanış oturumu “Dille Başlamak, Edebiyatla Yaşamak” edebiyat-hayat ilişkisini ortaya koyan çalışmalardı.

Program kapsamında Ahmet Şerif İzgören, Ali Arda, Åsa Lind, Ayla Çınaroğlu, Brigitte Labbe, Çiğdem Sezer, Gülten Dayıoğlu, Hacer Kılcıoğlu, Judith Liberman, Katarzyna Skalska, Şafak Pala, Y. Bekir Yurdakul, Yalvaç Ural’la önceden kayda alınan “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Hayata Dair Söyleşiler” de hafta boyunca izlendi.

İZGÜ EMEK ÖDÜLÜ

ÇOGED kapsamında iki de ödül töreni yer aldı. Bütün yaşamını çocukların güzel günler görmesine adayan Muzaffer İzgü’nün anısını yaşatmak, benzer çalışma içinde olan yazın emekçilerinin çabalarını kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunmak amacıyla 2019’da verilmeye başlanan Muzaffer İzgü Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Emek Verenler Ödülü’ne son iki yılda değer görülen sanatçılara ödülleri de bu kapsamda verildi.

Etkinliğin açılışında, 2020’de bu ödüle değer görülen ressam-illüstratör Mustafa Delioğlu’na ve 2021’de ödülü almaya hak kazanan yazar Yalvaç Ural’a ödüllerini EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve çocukluk yıllarında, Yalvaç Ural’ın uzun yıllar emek verdiği MİÇO’nun da okuru olan Yıldız İşçimenler Ünsal sundu. İzgü Emek Ödülü’nün ilki, yazar ve ressam Ayla Çınaroğlu’na sunulmuştu.

İzgü Emek Ödülü; ÇOGED Düzenleme Kurulu’nun her yıl yeniden belirlediği adaylar arasından, alanın ilgililerinden oluşan kırk kişilik seçiciler kurulunun bireysel oylarıyla belirleniyor.