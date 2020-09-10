Çok fazla karbondioksit, ağaçlar üzerinde olumsuz etki yaratıyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 16:34

Ağaç örtüsü, yanan fosil yakıtlardan çıkan karbondioksidin önemli bir kısmını emiyor ve CO2 seviyeleriyle mücadele tahminlerinde önemli bir rol oynuyor.

Araştırmacılar mevcut iklim modellerinde ormanların, bu yüzyıl boyunca karbon yutağı görevi görmeye devam edeceğini söylüyor.

Yüksek sıcaklıklar ile CO2 yoğunluklarının, ağaçları büyümeye teşvik edeceği ve ağaçlar daha çabuk olgunlaştıkça daha fazla karbonun emilmesine yardımcı olacakları düşünülüyor.

Fakat İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nin önderliğinde yürütülen ve Nature Communications bülteninde yayımlanan çalışmada araştırmacılar; bu hızlı büyümenin, ağaçların genç yaşta ölmesiyle de ilişkili olduğunu belirtiyor.

Bu durum ise ormanların karbon deposu rolündeki artışın “kısa ömürlü” olabileceğini akla getiriyor.

Araçtırmacılar, küresel çapta 200.000’den fazla ağaç halkası kaydını incelemiş ve ağaçların neredeyse hepsinde (tropik ağaçlar dahil), büyüme ile ömür arasında bir değiş tokuş gerçekleştiğini bulmuşlar.

Çalışmanın ortak yazarı ve New York State Üniversitesi Çevre Bilimleri ile Ormancılık Fakültesi’nde çalışan Steve Voelker, geçtiğimiz onlarca yılda ormanların artan karbon emiş kabiliyetinden yarar gördüğümüzü söylüyor.

Fakat “yavaş büyüyen ve kalıcı ağaçların yerini hızlı büyüyen fakat hassas ağaçların almasıyla, bu CO2 alım oranlarının muhtemelen giderek azalacağını” belirtiyor.

Kaynak: popsci.com.tr