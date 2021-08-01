Çorum'da ağustos ayı süresince ormanlara girişler yasaklandı

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:09

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle Çorum'da orman yangınlarının artabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin milli serveti ormanları yangınlardan korumak amacıyla birtakım kararların alındığı, bu kapsamda 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır" ifadesine yer verildi.

Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmanın da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır"