Country müziğin efsanesi Tom T. Hall yaşamını yitirdi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:44

"The Storyteller" (Hikaye Anlatıcı) lakabıyla bilinen ünlü country müzik şarkıcısı Tom T. Hall'un öldüğü duyuruldu.

“That’s How I Got to Memphis” “Homecoming” “Old Dogs, Children and Watermelon Wine.” gibi hit şarkılarıyla bilinen Hall, ayrıca 1968'in hit şarkısı "Harper Valley P.T.A"nın sözlerini yazmıştı.

Nashville'e taşınmadan önce Kentucky ve West Virgina'da radyo DJ'i olarak çalışan Hall; Johnny Cash, George Jones ve Alan Jackson'la birlikte yaptığı albümlerle de tanınıyordu.

BİR ÇAĞA ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ

70'lerin başında yaptığı politik şarkılarla Mickey Newbury, John Hartford ve Kris Kristofferson'la birlikte country müzikte yeni bir çağın başlamasına öncülük etti.

Yazdığı 12 şarkı 1 numaraya kadar yükseldi, 26 şarkısı ise ilk 10'da yer aldı.

Tom T. Hall, müziğin yanı sıra yazdığı roman ve kısa öykülerle de bir ün elde etmişti.

Haber Global'de yer alan habere göre, şarkılarında hayatın basit zevklerine vurgu yapan Hall'un ölüm haberini oğlu Dean Hall verdi. Ünlü şarkıcının Tennesse'deki evinde öldüğü belirtildi.

TOM T. HALL KİMDİR?

Kentucky'de büyükbabasının yaptığı kütükten bir kulübede doğan Tom T. Hall, 4 yaşında gitar çalmaya başladı, ilk şarkısını 9 yaşındayken yazdı. Daha sonra bir müzik grubunda çalmaya başladı ve ama mutlu olmayınca Kentucky'de DJ'lik yapmaya başladı.

1957'de ABD ordusuna katıldı. 4 yıl kaldığı orduda görev için Almanya'ya gitti.

Onu keşfeden isim Jimmy Key oldu. 1964'te Nashville'e yerleşti ve 50 dolar karşılığı şarkı sözleri yazmaya başladı. Jimmy C. Newman, Dave Dudley ve Johnny Wright için şarkılar yazdı.

O kadar çok şarkı yazmıştı ki, bir süre sonra onları seslendirmeye başladı. "Harper Valley P.T.A" şarkısını yazarak büyük sükse yaptı. Şarkı 1 numara oldu. Milyonlarca kopya sattı, şarkıyı söyleyen Jeannie C. Riley en iyi kadın country vokal performansında Grammy kazandı. Hatta şarkının adıyla bir televizyon dizisi ve film bile çekildi. Şarkı herhangi bir radyoda günde 4 ya da 5 kez çalıyordu.

Bu başarı Hall'un da önünü açtı. Kendi kariyerine odaklandı. "A Week in a Country Jail" ve "Homecoming" şarkılarıyla 1 numaraya yükseldi.

70'lerde de bu başarısın devam ettirdi. 1978'de Nashville Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne girdi.