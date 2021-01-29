Covid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü İstanbul Havalimanı'na geldi
Covid-19 ile mücadelede Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü, İstanbul Havalimanı'na getirildi.
10 milyon dozluk Çin aşısının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul’a getirildi.
3,5 milyon dozluk aşıyı taşıyan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.
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