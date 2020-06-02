Covid-19’un insanların önceliklerini değiştirmesi, sigorta pazarını olumsuz etkiledi

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Küresel koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri daha net ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ilk 4 aylık verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, salgının en çok hissedildiği nisan ayında pazarın durumunu dikkat çekici şekilde ortaya koydu. En önemli etki ise hayat sigortalarında görüldü. İşte detaylar:

- Nisan 2020’de, geçen yılın aynı ayına göre sigorta pazarında toplam prim üretimi yüzde 8.5 artarak 6 milyar lira oldu. İlk 4 ayda ise yüzde 20.9 artışla 27.8 milyar liralık prim üretildi.

- Hayat sigortası pazarında ise prim üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.2 azalarak 761.8 milyon liraya indi. Bu branşta ilk 4 aylık prim üretimi ise yüzde 50.9 artarak 4.9 milyar lira oldu. İlk 4 ayda toplam prim üretimindeki payı da yüzde 17.6 oldu.

KREDİ BAĞIMLISI

- Hayat sigortası pazarı Türki-ye’de, neredeyse yüzde 75 oranında banka tüketici kredilerine bağımlı. Zaten ilk iki aylık veriler de düşen faizlerin etkisiyle artan kredi kullanımı hayat sigortası pazarını olumlu etkilemişti. İlk 4 aylık verileri de bunu gösteriyor. Salgın sonrası yaşanan zorluklar ve önceliklerin değişmesi nedeniyle hızla düşen kredi kullanımı pazarı olumsuz etkiledi.

- Hayatdışı sigorta pazarında ise nisan ayında prim üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.6 artarak 5.2 milyar lira oldu. İlk 4 aylık prim üretime de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.9 artarak 22.9 milyar liraya çıktı.

- Ancak hayatdışı sigortaların alt branşlarındaki sonuçlar bakınca önemli farklılıklar oluştuğu görülüyor. Bu pazarın en büyük alt branşı olan zorunlu trafik sigortasında nisan ayı prim üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 azalarak 1.3 milyar liraya indi. Benzer şekilde kasko sigortasındaki prim üretimi de yüzde 18.8 düşerek 668 milyon liraya indi. İnsanların eve kapanması, şehirlerarası yolculuk kısıtlamaları ve ticaretteki büyük yavaşlama bu iki sigortayı nisan ayında önemli oranda olumsuz etkiledi. Şirketlerin özellikle kaskoyla ilgili, aylık sigorta ya da süre uzatımı uygulamalarının pazarı hareketlendirmesi bekleniyor.

- Yılın ilk 4 ayında ise kaskoda prim üretimi yüzde 3.5 artışla 3 milyar lira, zorunlu trafik sigortasında yüzde 9.7 artışla 6 milyar lira oldu.

‘ALACAK’ CANLI

- Yine nisan ayında, prim üretimi kazada yüzde 27 düşüşle 777.8 milyon lira olurken, hastalık sağlıkta yüzde 14.4 artışla 790 milyon lira, nakliyatta yüzde 19.6 artışla 114 milyon lira, yangın ve doğal afette yüzde 24.7 artışla 685 milyon lira, alacakta (kredi) yüzde 34.7 artışla 38 milyon lira oldu.

‘TİCARİ ALACAK’ COVID-19’A KARŞI

Howden Sigorta’nın, firmaların ciro yapılarına göre özel ticari alacak sigortası poliçeleri hazırladığı açıklandı.

Howden Türkiye Ortadoğu ve Afrika Bölge Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, bu sigortaya sahip KOBİ ve KOBİ üzeri şirketlerin, Covid-19’un ekonomik hasarlarından daha az etkileneceğini söyledi. Yılmaz, “Bu sigorta, ticari alacakların temerrüde düşmesinde ve alıcıların iflas durumlarında şirketlerin en önemli risk güvencesi” dedi. Yılmaz’a göre, tahsilat gecikmeleri salgın sonrası hemen azalmayacak.

ÖZEL ZAMANLARA YENİ ÇÖZÜMLER

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, risk tanımının değişmesiyle sigortacıların da sundukları çözümleri çevik bir şekilde zamana uygun hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Yeni çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, uzaktan çalışmayla artan siber risklere karşı “Cyberella Siber Güvenlik Sigortası”nı, hesaplı ve kapsayıcı bir ürün olan “Ekonomik Kasko”yu müşterilerinin kullanımına sunduklarını söyledi. Ayrıca acentelere destek için yeni başlattıkları kampanyaları “Peşin Komisyon”la genişlettiklerini açıkladı.