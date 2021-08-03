Covid: İtalya'da sağlık sistemine siber saldırı sonrası Lazio bölgesinde aşı randevusu alınamıyor

03 Ağustos 2021 Salı, 13:32

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İtalya'da başkent Roma'yı da kapsayan Lazio bölgesinde Covid aşılarının da yönetildiği sağlık sistemini hedef alan büyük bir siber saldırı düzenlendi. Sisteme günlerdir erişimi engelleyen siber korsanların Bitcoin ile fidye talep ettiği iddia ediliyor.

Siber saldırı nedeniyle, yaklaşık 6 milyon nüfuslu Lazio bölgesinin sağlık sistemine ait internet hizmet sağlayıcıları tamamen bloke oldu. Geçen hafta sonundan bu yana Covid aşı randevuları, aşı sertifikaları ve hastane randevularına internet üzerinden erişilemiyor.

Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti, "muhtemelen İtalya topraklarında bugüne kadar meydana gelen en ciddi siber saldırı" ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Zingaretti olayı bir "terör saldırısı" diye niteledi.

İtalyan basını, siber saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının Bitcoin ile fidye talep ettiğini yazdı. Lazio Bölge Başkanı Zingaretti ise fidye talebi iddialarını yalanladı ve saldırganlarla müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Saldırıyla ilgili haber ve analizlerde bu olayın ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili risklere işaret ettiğine de vurgu yapılıyor. Siber saldırının yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisi haberlerde yer aldı.

Kişisel verilerin korunması konusunda sistemsel yetersizlikler yeniden tartışılmaya başlarken, özel bilgileri de içeren verilerin "dark webde satılması" ihtimalinden de söz ediliyor.

Haber bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında, "Siber korsanlardan İtalya'ya şantaj", "Lazio hacker'ların rehini", "Bilgisayar terörü" gibi başlıklarla duyuruldu.

İtalya'da Covid-19 krizi de dahil sağlık hizmetlerinde bölge yönetimleri büyük oranda kontrol sahibi. Aşı randevuları ve aşı sertifikaları da bölge yönetimleri tarafından idare ediliyor. Siber saldırı sonrası Lazio bölgesinde bu hizmetlerde gecikmeler yaşanmaya başladı.

Öte yandan Lazio'da 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 70 kadarının Covid aşısı dozlarını tamamladığı belirtiliyor.

'YEŞİL PASAPORT' ZORUNLULUĞU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Siber saldırı, İtalya hükümetinin bazı mekanlar ve etkinliklerde aşı sertifikalarını zorunlu kılma kararı sonrasında meydana geldi. "Yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikaları 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere girebilmek için zorunlu olacak.

Kullanıcının en az bir doz aşı yaptırdığını, son altı ay içinde Covid 19'a yakalanıp iyileştiğini ya da son iki gün içinde yaptırdığı test sonucunun negatif olduğunu gösteren belgeler Covid sertifikası olarak kabul edilecek.

Hükümetin bu kararı sonrası aşı randevularında artış yaşanırken, aşı ya da yeşil pasaport karşıtları ise Covid sertifikası zorunluluğunu protesto gösterileri düzenlemişti.