Cumartesi Annesi Zeycan Yedigöl hayatını kaybetti

12 Eylül darbesinin ardından gözaltında işkenceyle öldürülen ve cenazesi kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün 90 yaşındaki annesi Zeycan Yedigöl hayatını kaybetti. Cumartesi Anneleri, Yedigöl’ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda, “39 yıl boyunca gözaltında kaybedilen oğlu Nurettin Yedigöl’ü ve adaleti arayan Zeycan Annemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Rahat uyu Zeycan Annemiz, senin Nurettin'e ulaşma ve adalet ısrarın bize emanet. Unutmadın, unutmayacağız. Vazgeçmedin, vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Rahat uyu Zeycan Annemiz, senin Nurettin'e ulaşma ve adalet ısrarın bize emanet.

Unutmadın, unutmayacağız.

Affetmedin, affetmeyeceğiz.

Vazgeçmedin, vazgeçmeyeceğiz.

Zeycan Yedigöl’ün cenazesi bugün (22 Kasım) Bağcılar Cemevi’nden memleketi Erzincan’a uğurlandı.

5 Nisan 2014 yılında Galatasaray Meydanı'nda yapılan eyleme mektup gönderen Zeycan Yedigöl, “Oğlumu kaybedenlerden, katillerini yargılamayanlardan iki cihanda da davacıyım” demişti.

NURETTİN YEDİGÖL KİMDİR?

1954 yılında Erzincan'da doğdu. Çocukluğu Erzincan'ın Yaylalar köyünde geçen Yedigöl, lise öğrenimi görmek üzere Erzincan'a gitti. 1974'te İstanbul'a yerleşen Yedigöl, İşletme Fakültesi'nde okurken 1976-77 yıllarında İstanbul Yüksek Öğrenci Derneği (İYÖD) yönetiminde yer aldı. Daha sonra da MLSPB'ye katıldı.

Nurettin Yedigöl, 10 Nisan 1981'de Çağlayan'da kuzeninin düğününden çıktıktan sonra arkadaşlarının kaldığı İdealtepe'deki eve gitmek üzere düğünden tek başına ayrıldı. Gittiği evden bir gün önce de arkadaşları gözaltına alınmıştı, polis evde bekliyordu. Günler sonra Muzaffer Yedigöl, ağabeyinin evine gitti, onu evde bulamayınca not bıraktı. Notu alan ev arkadaşı A.T., Muzaffer Yedigöl'e ulaşarak Nurettin'in uzun süredir eve gelmediğini, yurtdışına kaçmış olabileceğini söyledi. Haberi alan Muzaffer Yedigöl ve yengesi Sayzer Yedigöl her haftasonu Gayrettepe 1. Şube'ye giderek Nurettin Yedigöl'ü sordu ve kendisine iletilmek üzere sigara, para ve iç çamaşırı bıraktı; ancak emanetleri önce teslim alan polis daha sonra burada öyle biri yok diyerek hepsini geri verdi. 12 Nisan 1981'den sonra kendisinden haber alınamadı.