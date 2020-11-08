‘Cumhur İttifakı’nda deprem tartışması
Çorum Belediyesi’nin önceki gün yapılan meclisi toplantısında “Cumhur İttifakı” ortakları üyeleri MHP’li Abdulhaluk Çatalpelit ile AKP’li Muhammet Fatih Temur arasında çürük yapılar nedeniyle sert tartışmalar yaşandı.
Turgut Özal Konferans Salonu’nda AKP’li Belediye Meclisi Grup Başkanı İsmail Bölükbaş başkanlığında yapılan toplantıda, Çorum’da olası bir deprem ihtimaline karşı alınacak önlemler tartışıldı. MHP’li Belediye Meclis Üyesi Abdulhaluk Çatalpelit, yapılan çürük yapıların inşaat mühendislerinin sorumsuzluğundan da kaynaklandığını ileri sürünce, AKP’li Meclis üyesi Muhammet Fatih Temur’dan itiraz geldi. Temur, “Deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde statik hesaplar yapılıyor. Belediyeler de kontrol yaparken bu yönetmeliğe göre kontrol yapıyor. Kimse kafasına göre iş yapmıyor. Tüm inşaat mühendislerini zan altında bırakıyorsunuz” dedi. Daha sonra Abdulhaluk Çatalpelit ile Muhammet Fatih Temur arasındaki sözlü tartışma oturdukları yerden devam edince, her iki parti üyelerinin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı.
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