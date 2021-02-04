Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçili öğrencilere yeniden ‘terörist’ dedi. Öğrenciler ise “O zaman ülkenin en iyi teröristlerini seçen sınav yapılıyor” yanıtını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li rektöre direnen öğrenciler için “Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?” dedi. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de eylemlere destek vermenin teröre destek vermek olduğunu savundu. Boğaziçili öğrenciler ise “Sadece biz değil tüm gençler, bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. İktidarın yanlış politikalarına direniyoruz. Cumhurbaşkanı’nın sözleri sadece bize has değil. Ülkedeki muhalifler her gün bu saldırıya maruz kalıyor” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz?” sözlerine yanıt veren Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler, “Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Terörist değil aydınlık yarınlarız” ifadelerini kullandı.
İLK 100'E GİRDİK
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi B.Y: Bizlere terörist denilmiş. O zaman bu durum, bu ülkenin en iyi teröristlerini seçen bir sınav yapıyorlar anlamına geliyor. Çünkü bu üniversiteye yerleşenler üniversite sınavında ilk 100’de ilk 300’de yer alan öğrenciler. Bizler teröristlik içeren bir eylem düzenlemedik. Herhangi bir şekilde saldırıya geçmedik. Bizlere terörist demek oldukça saçma.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi A.K.: Son dönemde terörist yaftalaması ne yazık ki çok fazla karşılaştığımız bir durum. Ancak bizler terörist değil, sadece bizler de değil tüm gençler bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. Tüm yurttaşların kutuplaştırıldığı, muhalif olanların terörist ilan edildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine bir genç olarak kırılmadım. Aksine doğru yolda olduğumuza bir kez daha emin oldum.
DEMOKRATİK HAKKIMIZ
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.K: Bizler terörist değil demokratik protesto hakkını kullanan öğrencileriz. İktidarın yanlış politikalarına, kayyıma karşı direnen öğrencileriz. Cumhurbaşkanı’nın sözleri sadece bize has değil. Ülkedeki muhalifler her gün bu saldırıya maruz kalıyor. Bizler ise Boğaziçililer olarak bu saldırılardan payımızı aldık.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Boğaziçili akademisyenlere ve öğrencilere destek vermek için emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla önceki gün Kadıköy Rıhtım’da yapılmak istenen eylemde ise öğrenci, avukat ve yurttaşların yer aldığı 104 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde dün gece alınan ifadelerinin ardından 81 kişi serbest bırakıldı. 23 kişi hakkında ise ek gözaltı süresi verildi. Gözaltı süresi bugün dolacak olan 23 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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