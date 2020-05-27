Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Trump’tan Türkiye açıklaması

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:04

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar Afganistan'daki askerlerin tamamının çekileceği iddialarına ilişkin, "Oraya polislik yapmak için gitmedik ama 19 yıldır oradayız. Artık yeter. Askerlerimizi evlerine geri getirmeye ilişkin olumlu görüşmeler yapıyoruz" dedi ancak net bir tarih vermekten kaçındı.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeniçağ'ın haberine göre ABD basınında, Çin'den gelen öğrenci ve akademisyenlere yönelik vize kısıtlaması olacağına ilişkin haberlere dair Trump, "Bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Şu an bir şey söylemek için erken ama birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına ilişkin Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından önüne geleceğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuştu.