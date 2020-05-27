Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli aylar sonra ilk kez yan yana geldiler
Yassıada bugün, 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, açılış için adaya birlikte seyahat etti. İkilinin aylar sonra ilk kez bir araya geldiği kare MHP'ni Twitter hesabında paylaşıldı.
27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60’ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.
Adanın açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
ŞUBAT AYINDAN BU YANA İLK KEZ BİR ARADALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli açılış için adaya birlikte seyahat etti. Şubat ayından bu yana bir araya gelmeyen ikili aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi.
Erdoğan ve Bahçeli’nin bir arada olduğu fotoğraf, MHP’nin Twitter hesabından “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” açılış programına birlikte seyahat ediyorlar.” notuyla paylaşıldı.
Video Haberler
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!