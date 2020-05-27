Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli aylar sonra ilk kez yan yana geldiler

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:35

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60’ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

Adanın açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA İLK KEZ BİR ARADALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli açılış için adaya birlikte seyahat etti. Şubat ayından bu yana bir araya gelmeyen ikili aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin bir arada olduğu fotoğraf, MHP’nin Twitter hesabından “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” açılış programına birlikte seyahat ediyorlar.” notuyla paylaşıldı.