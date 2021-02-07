Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinin perde arkası netleşiyor

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Cumhur İttifakı, Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve seçim yasalarında yapılacak düzenlemelerle 2023’te, “HDP’siz siyasetin işaret fişeğini” attı. SPY’ye eklenecek bir madde ile “siyasi partilerin bundan sonra Hazine yardımı almalarına yönelik hüküm” zorlaştırılacak. “Terörle iltisaklı partilere Hazine yardımı yapılamaz” ibaresinin düzenlemeye eklenmesiyle 2023’e giden süreçte “önce HDP’nin, sonra da dolaylı olarak CHP’nin etkileneceği” ileri sürülüyor.

Yasadaki yeni düzenlemenin “iki parti tarafından hazırlanacak yeni anayasada da güvence altına alınacağına” işaret edilirken siyasilere yönelik yeni yasakların gündeme gelmesine de “olası” gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “SPY ve seçim yasalarını da ele aldığını” açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesinde, daha önce Bahçeli’nin HDP’ye yönelik “kapatılmalı” çağrısı gündeme geldi.

Bahçeli’nin, “MHP’nin taviz vermeyeceğini ve yasal olarak HDP için bir adım atılması yönündeki beklentisini” dile getirdiği, Erdoğan’ın da Bahçeli’nin bu talebine “olumlu yaklaştığı” kaydediliyor. İki liderin gündeminde olan SPY’ye ilişkin çalışmalarda ise 2023’e giden süreçte “HDP’siz siyasetin temel taşlarının döşeneceği” belirtiliyor.

Yapılacak düzenleme ile “Terör örgütüne örtülü ya da dolaylı destek veren, terör örgüt üyeleriyle iltisaklı olan partilere Hazine yardımı yapılmaz” şeklindeki bir hükmün getirileceği planlanıyor. Bu hükmün doğrudan “HDP’nin alacağı Hazine yardımına etki edeceği” ileri sürülüyor.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin başlattığı eyleme destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan’ın açıklamalarına destek vermişti. İktidar kanadı, “CHP’li bazı milletvekillerinin de daha önce terör örgütü üyelerinin cenazelerine katıldığını ve paylaşımlarda bulunduğunu” öne sürmüştü. Bu durumun “terör örgütlerine dolaylı destek kapsamına girebileceğine” işaret ediliyor. Böylece CHP’nin de Hazine yardımlarından mahrum bırakılacağı belirtiliyor.

‘SİYASİ YASAKLAR’ GENİŞLEYEBİLİR

Cumhur İttifakı, mevcut SPY’de, “bir siyasi partinin bir sınıf ve zümre diktatörlüğüne ve bu tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması ve suç işlenmesini teşvik etmesi halinin Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi halinde, o parti hakkında kapatma davası açılabileceği” hükmünün varlığına da işaret ederek bu maddede “kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini” ifade ediyor.

Yapılacak düzenlemede ise “siyasi partilere olduğu gibi siyasi parti üyelerine de yeniden siyaset yasağının gelebileceği” kaydediliyor. Bir milletvekiline getirilebilecek herhangi bir siyasi yasak karşısında, “o milletvekilinin yeniden partisince aday gösterilemeyeceğine” de dikkat çekiliyor.

Cumhur İttifakı, bu yasal düzenlemelerin 2023’e giden süreçte ittifakları da etkileyebileceğini düşünüyor. Buna göre parti kapatmaları ve Hazine yardımları ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda, “CHP’nin HDP ile yan yana getirilebileceği, merkez sağ blokta yer alan İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerin de CHP’nin içinde yer alan Millet İttifakı blokunda yer almak istemeyeceği, ittifakta yer almaları durumunda parti tabanlarını kaybedeceği” belirtiliyor.