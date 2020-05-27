Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından CHP'li Meclis üyesi hakkında suç duyurusu!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda; şüphelinin TCK'nin 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.
“SENİ KURTARMAYACAK”
Avukat Mustafa Doğan İnal; Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." dedi.
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