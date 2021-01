Cumhuriyet duyurmuştu: Çocuklar EBA için artık 1 kilometre yürümeyecek

29 Ocak 2021 Cuma, 13:06

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine giren milyonlarca çocuk, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden evlerinde internete bağlanıp derslere girerken aynı olanaklara sahip olmayan öğrenciler ve aileler için çeşitli sıkıntılar da beraberinde geldi. Kemalpaşa ilçesi Hamzababa mahallesinde yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri evlerinde internet çekmediği için EBA’ya bağlanamadı. Bulunan çözüm ise köyde internetin çektiği yüksek bir tepede baraka inşa etmek oldu. Çocuklar buraya gelebilmek için ise her gün 1 kilometrelik yol yürümek zorunda kaldı.

SOYER DEVREYE GİRDİ

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için pandemi döneminde olanakları kısıtlı öğrenci ve ailelere destek vermeye devam ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların yaşadığı bu sıkıntıyı öğrenince belediye birimlerini harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliği ile köydeki kıraathane sınıf olarak düzenlendi, köy meydanına kablosuz internet hattı çekildi. Böylelikle Hamzababa Mahallesi’nde öğrencilerin sıcak bir ortamda internete girip derslerini takip edebilecekleri EBA noktası oluşturuldu.

ARTIK DERSLERİMİZDEN GERİ KALMAYACAĞIZ

Hamzababa mahallesinde yaşayan 9. sınıf öğrencisi Huriye Naz Topbaş pandemi döneminde uzaktan eğitimde yaşadıkları sıkıntılara değinerek, “Köyümüzde her yerde internet çekmediği için muhtarımız bize dağda internetin çektiği yerde baraka yaptı. Her gün yürüyerek buraya geliyorduk. Yağmur yağdığında arabasıyla bizi getiriyordu. Ama şimdi artık sıcak bir yerde ders çalışıyoruz ve internetimiz var. Şu an sömestrde EBA’ya bağlanarak ödevlerimizi yapıyor, video izliyoruz. Artık derslerimizden geri kalmıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

5. sınıf öğrencisi Eylül Özer ise “Yağmurlu günlerde bazen barakaya bile gelemiyor, derslerimizden geri kalıyorduk. Çok zorlanıyorduk. Köyümüze internet bağlandı artık. Çok mutluyuz. Şimdi evden çıkıp hemen köy kahvesine gelip derslerime çalışabiliyorum” şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Topbaş, “Köyde internet çeken birkaç nokta olsa da internet paketimiz kısa sürede bitiyordu. Gittiğimiz barakada da üşüyorduk. Burada daha iyi derslerimizi işliyoruz. Sömestrde internete bağlanarak kaçırdığımızı derslere giriyoruz. Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” dedi.