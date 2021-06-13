Cumhuriyet, medya ayak tenisi turnuvasında şampiyon oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ayak tenisi turnuvasında Cumhuriyet finalde Anadolu Ajansını 3-0 mağlup ederek kupaya ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 16:22
Cumhuriyet, medya ayak tenisi turnuvasında şampiyon oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, medya mensuplarına özel ayak tenisi turnuvası düzenledi. 

Anadolu Ajansı, Fanatik, Cumhuriyet, Sözcü, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7 ekiplerinin katıldığı organizasyonda şampiyonluğa Cumhuriyet ulaştı. Cumhuriyet, finalde Anadolu Ajansı'nı 3-0 yenerek zafere ulaştı. 


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