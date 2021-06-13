Cumhuriyet, medya ayak tenisi turnuvasında şampiyon oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ayak tenisi turnuvasında Cumhuriyet finalde Anadolu Ajansını 3-0 mağlup ederek kupaya ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, medya mensuplarına özel ayak tenisi turnuvası düzenledi.
Anadolu Ajansı, Fanatik, Cumhuriyet, Sözcü, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7 ekiplerinin katıldığı organizasyonda şampiyonluğa Cumhuriyet ulaştı. Cumhuriyet, finalde Anadolu Ajansı'nı 3-0 yenerek zafere ulaştı.
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