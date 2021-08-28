Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:30

Funda Eryiğit şu sıralar MUBI’de izleyiciyle buluşan, Barış Atay’ın yönettiği “Aden” filmi ile gündemde. Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtlayan oyuncu “İçedönük bir kişiliğim vardı, duygularımı çok belli eden bir tip değildim. Sosyal çevrem şekillendirdi sanırım. Liseye başladığımda tiyatro grubu cezbetmişti ve oradan sonra oyunculuk aklıma girdi, bir daha da çıkamadı” diyor.

Ülker İnce, Türkçe, dilbilgisi ve kompozisyon derslerinin önemini yazdı.

Elçin Poyrazlar, evlilik kurumunu, aşkı ve sevdayı anlattı.

Mustafa Kemal Erdemol ‘Altın Kemer’li fotoğrafçı İlyas Göçmen’le keyifli bir pazar sohbetine imza attı.

Hilal Köse, Down Sendromlu doğan Kuzey Nam’ın, Rumeli Üniversitesi Spor Antrenörlüğü Bölümü’ne uzanan başarı öyküsünü kaleme aldı.

Serkan Ocak, Kaş’ın sevilen vegan/vejetaryen mekânı Oburus Momus’un kurucularıyla söyleşti.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet türlerini azaltma amacıyla çalışan sosyal sorumluluk platformu Kız Başına, toksik ebeveynlik kavramını Ayça Han ile konuştu.

Emrah Kolukısa’dan, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie’nin başrolünde yer aldığı “Dreamland” filmi.

Figen Atalay’dan, Türkiye’nin otizm farkındalık karnesini ortaya koyan “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırması.

Merve Saatçi’den, vegan beslenmeye dair önemli notlar.

Deniz Yavaşoğulları’ndan, Afganistan’daki sokak hayvanlarını kurtaran kurumun başındaki, eski İngiliz Kraliyet deniz piyadesi Paul “Pen” Farthing’in yardım çağrısı.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”.

Haftanın sanat ajandası.

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Bu sayıda kimler var: Emrah Kolukısa, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Hilal Köse, Serkan Ocak, Figen Atalay, Ayça Han, Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi, Kemal Urgenç