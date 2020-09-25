Cumhuriyet'e haberde birincilik ödülü
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda 2019 yılının kazananlarına ödüller düzenlenen törenle takdim edildi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması olan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda 2019 yılının kazananlarına ödüller düzenlenen törenle takdim edildi.
Gazetemiz muhabiri Mehmet İnmez, “Cumhuriyet’in Ege”sinde yayımlanan, “‘Sus Hemşire’, kadına şiddete ‘Susma’ diyor” başlıklı haberiyle değer görüldüğü birincilik ödülünü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in elinden aldı.
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