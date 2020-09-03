Cumhuriyet’e iki ödül

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:42

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 21.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Seçici Kurul, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Gazeteci - Yazar Bülent Mumay, Gazeteci - Yazar Deniz Zeyrek, Gazeteci - Yazar Melis Alphan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İzgi’nin katılımıyla toplandı.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi. Haber Fotoğrafı Dalı’nda jüri, birinciliğe ve Hande Mumcu Özendirme Ödülü’ne değer eser bulmadı.

CUMHURİYET'E İKİ ÖDÜL

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Hazal Ocak’ın “Boğazda Kaçak Var” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi’nden Zehra Özdilek’in “Saray’ın Kuzu’su”haberi aldı.

“İzmir Kent Haberi” dalında Ege Telgraf Gazetesi’nden Serkan Aksüyek’in “Balkon Yasal, Site Kaçak” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Dokuz Eylül Gazetesi’nde yayınlanan “Roman Köyü” başlıklı haberi ile Sinan Keskin kazandı.



“İzmir Kent TV Haberi” dalında Demirören Haber Ajansı’ndan Nevra Uçkaç ile Ahmet Turan Altay’ın "Tarıma Hobi Bahçesi Darbesi”haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü TRT’den Sonay Teker ile Ahmet Ahmetoğlu “Suskun Keman” başlıklı haberiyle kazandı.

Barış Selçuk kimdir?

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimini 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimini Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978’de girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1986’da Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi”, 1989 – 1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994’te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken geçirdiği trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile birlikte yaşamını yitirdi.