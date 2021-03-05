'Cumhuriyet'i davalarla engellemek istiyorlar'
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Av. Turan Karakaş, Cumhuriyet gazetesinin gerçekleri yazıp, insanlarını uyandırdığı için hükümetin hedefi haline geldiğini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, Mehmet İnmez, İsmail Çetinkaya ve Ayşe Duran, Urla’da yaşayan Av. Turan Karakaş’ı ziyaret etti.
Türkiye’de basın özgürlüğü ve Cumhuriyet gazetesine verilen ilan kesme cezalarını değerlendiren Av. Turan Karakaş, “Cumhuriyet gazetesi yıllardır basın özgürlüğü için mücadele veriyor. Yapılan haberlerden rahatsız olanlar, gazeteye davalar açarak engellemek istiyor. Fakat bu mücadeleyi verirken onun önüne birtakım engeller çıkarılıyor. Onların en önemlisi de mahkemelerden gelen dava engelleri. Davaların çoğunun belgeleri yalan ve yanlıştır. Suçlamalarda, iddialarda herhangi bir belge ve delil yok. Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı dava. Bu davanın hiçbirinin delili ve belgesi yoktur. Kanunun hangi maddesine göre suçluyorsun, delilin nedir? O yok. Bu yapılanlar ile ‘sen yazı yazma, konuşma, git orada gazetende otur, çayını iç’ diyor. Bu kabul edilemez” dedi.
Gazetecilerin pes etmemesini ve basın hukukunu çok iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Karakaş, Basın Kanunu’nun gazetecilerin el feneri olması gerektiğini dile getirdi.
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