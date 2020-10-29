"Cumhuriyet'in en güzel, en çağdaş kentidir İzmir"

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin arşivinden unutulmaz görüntüleri paylaştı: Cumhuriyet'in en güzel, en çağdaş kentidir İzmir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Cumhuriyet değerlerini 97 yıldır yaşatan öncü kenttir İzmir.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Ekim 2020 Perşembe, 10:37
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin arşivinde yer alan İzmir görüntülerini paylaştı. Soyer kutlama mesajında, "Cumhuriyet'in en güzel, en çağdaş kentidir İzmir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Cumhuriyet değerlerini 97 yıldır yaşatan öncü kenttir İzmir." dedi.


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